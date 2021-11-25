– Исследования установили, что 15 проб дорожных строительных материалов, взятых с республиканских дорог, не соответствуют стандартам РК, ещё 103 материала с местных дорог так же не прошли проверку. По результатам выявленных нарушений, в управление архитектуры и строительства направлены семь писем с рекомендациями, - отметил Бекбол Мукашев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года на дорогах Атырауской области специалисты выявили 272 дефекта. Специалисты Атырауского областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» за 11 месяцев этого года 711 раз выезжали для проверки состояния республиканских дорог и 164 раза для проверки состояния местных дорог. Руководитель областного филиала РГП Бекбол Мукашев сообщил, что с начала года специалисты центра взяли более тысячи проб материалов, которые используются в дорожном строительстве. Пробы были направлены для экспертизы в специальную лабораторию.Наказали двух представителей технадзора – приостановлены их сертификаты на полгода и наложены штрафы на более 2,5 млн тенге.