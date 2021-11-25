Услуги общественного питания подорожали на 8,8% за год, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Походы в кафе и рестораны стали дороже для казахстанцев Иллюстративное фото из архива "МГ" Аналитики energyprom.kz подсчитали, за год больше всего походы в общепиты подорожали в Туркестанской области - на 37%. Наименьший рост цен зафиксирован в Западно-Казахстанской области - на 1,2%. Услуги столовых подорожали на 10,7% за год, услуги ресторанов и кафе - на 6,2%. Кофе и чай в кофейнях стали дороже на 5,1%. Рост цен эксперты объясняют удорожанием продовольствия, расходных материалов, а также аренды. Ранее анализ показывал, что доля расходов на досуг в Казахстане минимальна. На походы в кафе и рестораны жители тратят лишь 2,9% от своей зарплаты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.