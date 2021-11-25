– Многие водители не смогли привыкнуть к метеоусловиям и большинство из них не поменяли на колёсах своего автомобиля шины на зимние. Так, 24 ноября в 14:30 28-летний водитель, управляя Mercedes Benz по проспекту С. Бейбарса, не справившись с управлением, столкнулся с ограждением магазина. В настоящее время идёт сбор документов, - рассказали в полиции.Другая авария произошла в этот же вечер около 20:00 на пересечении проспекта С. Бейбарса и улицы А. Молдагуловой. При повороте налево "Лада 2114" не уступила дорогу встречному транспорту и столкнулась с Toyota Alphard. В результате столкновения 49-летняя пассажирка"Лады" получила различные телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение областной больницы. Полицейские Атырау обращаются ко всем автолюбителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
