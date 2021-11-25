Высокую стоимость реконструкции сквера у театра Ауэзова объяснили в акимате Алматы
Смета проекта прошла государственную экспертизу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Эскиз УЗЭ
В апреле руководитель управления зелёной экономики Алматы сказала о предстоящей реконструкции сквера перед казахским театром драмы имени Ауэзова. В конце сентября на стоимость проекта обратил внимание telegram-канал «Дом с паранормальными явлениями».
- Управление зелёной экономики планирует потратить 2 416 999 644 тенге на реконструкцию сквера у театра им. Ауэзова за счёт налогоплательщиков. Площадь сквера составляет = 0.06 (км2). В Киеве год назад выделили 25,5 млн гривен (406 миллионов тенге) на капитальный ремонт девяти скверов. В Санкт-Петербурге пару недель назад построили сквер в скандинавском стиле за 22 миллиона рублей ( 128 миллионов тенге). Несколько дней назад во Владивостоке инвестор построил современное общественное пространство — Нагорный парк площадью в 2 гектара, и даже эта стройка обошлась, в сравнении, дешевле, потратили 120 миллионов рублей (702 390 216 тенге), - говорилось в сообщении.
Репост публикации сделала депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова.
В ходе брифинга в РСК заместителя акима Алматы Серика Кусаинова спросили о данном проекте, а также обратили внимание на то, что поставщиком услуг будет компания, которую в марте повторно проверяли после обвала дороги на улице Толе би.
- Итог был резонансный. Характеризовать я не могу компанию, потому что был конкурс. Кто в них участвует, кто победил, чиновники в этом процессе напрямую не участвуют. Есть законные процедуры и согласно конкурса они выиграли. Недавно это компания закончила ремонт сквера ГАТОБ, - сказал Кусаинов.
Что касается стоимости, то она, по его словам, сложена из госэкспертизы и сметных затрат.
- Когда мы говорим о ремонте и сравнении объектов, нужно подходить более тщательно, рассматривать проект детально. Можно грубо сравнить парки в других городах в других странах и не всегда мы находим понимания. Здесь, говоря об этом проекте, мы его тщательно просмотрели. И прейскуранты и сметы были заложены, были согласованы и прошли государственную экспертизу, - подчеркнул замакима.
Заместитель руководителя управления зелёной экономики Алматы Улан Абдулдаев добавил, что проектом предусмотрена полная замена поливочной системы, линии наружного освещение, дорожного покрытия. Также там установят новые скамейки, урны и малые архитектурные формы. Реконструкции подлежит и фонтан.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!