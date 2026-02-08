В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.

В министерстве здравоохранения РК сообщили, что за 2025 год было проведено 18 донорских процедур от посмертных доноров. Благодаря этому врачи смогли выполнить 68 операций по пересадке жизненно важных органов. Всего выявлено 184 потенциальных донора. Система донорства работает, но главной проблемой остаются доверие и информированность людей.

Сейчас в листе ожидания находятся 4 506 пациентов, среди них есть и дети. Только за прошлый год из-за нехватки донорских органов 342 человека не дождались трансплантации.

За это время усилили подготовку специалистов: внедрили сертификационный курс по трансплантационной координации, который прошли 168 человек, ещё 42 врача обучились за рубежом. Также обновили стандарты медицинской помощи и подготовили предложения по изменению законодательства.