В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.

В Астане средняя цена перешагнула историческую отметку и достигла 600 000 тенге за квадратный метр.

Как изменились цены за месяц

Как показал мониторинг Krisha.kz, в среднем по Казахстану квартиры подорожали на 2% по сравнению с декабрём.

Самый заметный рост в январе:

в Астане: +5,2%;

Кокшетау: +3,2%;

Караганде и Усть-Каменогорске: по +3%;

Семее: +2,8%.

В остальных городах повышение в пределах 1–2,6%.

Незначительное снижение только в двух городах:

Алматы: — 0,1%;

Актобе: — 0,4 %.

Сколько стоит квадратный метр на вторичке

По итогам января средняя цена на вторичном рынке по стране составила 419 126 тенге за 1 квадратный метр.

Самые дорогие города:

Алматы — 804 695 тг/кв. м;

Астана — 601 740 тг;

Шымкент — 490 000 тг.

Самые дешёвые:

Кызылорда — 269 083 тг/кв. м;

Тараз — 321 653 тг;

Актобе — 324 013 тг.

Город Цена, тг/кв. м За мес., % За год, % Алматы 804 695 –0.1 6.1 Астана 601 740 5.2 16.2 Актау 432 515 1.8 22.7 Шымкент 490 000 2.3 8.1 Караганда 423 533 3.0 11.8 Уральск 351 038 1.1 5.5 Усть-Каменогорск 421 420 3.0 9.3 Петропавловск 403 215 1.0 3.5 Павлодар 408 770 2.6 8.7 Тараз 321 653 2.2 5.8 Актобе 324 013 –0.4 3.8 Костанай 443 363 2.6 13.5 Семей 398 980 2.8 9.5 Кокшетау 343 725 3.2 7.9 Атырау 419 430 0.4 2.6 Кызылорда 269 083 1.3 9.3 Талдыкорган 342 385 1.7 5.0 Туркестан 344 705 1.5 10.2

Как изменились цены за год

К январю 2025 года средняя цена на вторичку в РК выросла на 9%.

Наибольший рост произошёл в Актау (+22.7%), Астане (+16.2%), Костанае (+13.5%).

В Шымкенте и Алматы цены за год выросли на 6–8%.