Люди говорят, что боятся ездить на такси по «дороге смерти», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В редакцию «МГ» обратились уральцы, работающие вахтовым методом на месторождениях в Атырауской области.
- Мы уже неоднократно обращались к диспетчерам в автопарк и просили пустить автобусы в Атырау в ночь. Понимаете, у нас перевахтовка происходит в обед. И во многих компаниях, работающих здесь, перевахтовка происходит в обед. В Атырау с месторождения мы добираемся к 15-16 часам дня. А автобусы из Атырау в Уральск выезжают в 9:00. Кто будет ждать следующего утра? Мы семьи по 1-2 месяца не видим и, естественно, хотим быстрее добраться до дома. К тому же оставаться на ночь в городе – это дополнительные расходы. Мы просим пустить ночные рейсы, как раньше было. Это многим удобно. Руководство автопарка могло бы запросить у атырауских предприятий, сколько у них работают жителей ЗКО, когда и в какое время происходит перевахтовка, и исходя их этих данных, пускать автобусы, - говорит Талгат.
По его словам, дело даже не в желании сэкономить на проезде. Впрочем, это тоже немаловажно, так как после подорожания сжиженного газа стоимость проезда на такси Уральск - Атырау в один конец повысилась
до 7-8 тысяч тенге.
- Дело в безопасности. Вы вспомните, сколько людей погибло на этой автодороге. Только в начале года за неделю, кажется до 13-14 человек, и только на одном участке этой трассы погибли. Все знают, как носятся таксисты. Мы боимся за свои жизни, - говорит мужчина.
К слову, альтернативного вида транспорта, чтобы добраться в Атырау из Уральска, нет. Прямого рейса ни на авиа, ни на железнодорожном транспорте нет.
Между тем в ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк", который выиграл конкурс на перевозку пассажиров, уверяют, что и сами были бы рады увеличить количество рейсов.
- Сейчас из Уральска в Атырау ездят комфортабельные автобусы, рассчитанные на 51 пассажира. Выезжают они в 9:05 и 12:30 по чётным дням, обратно из Атырау в Уральск выезжают в это же время по нечётным дням. Но дело в том, что пассажиров очень мало. Хорошо, если набираем 10 человек. Примерно месяц назад мы запрашивали информацию, когда удобно выезжать автобусам. Нам сказали, что с месторождения в Атырау поезд прибывает в 10:30. И тогда мы для удобства пассажиров пустили автобус в 12:30, но пассажиров очень мало, - говорит начальник автовокзала Талгат Бисекенов.
По его словам, они ездят в убыток себе, поскольку автобусы не набирают людей даже наполовину.
- Мы даём рекламу, объясняем людям, что ездить на автобусах безопасно, поскольку в каждом автобусе по два водителя, сменяющих друг друга. Но пока результата не видим. Вообще представители организаций или сами вахтовики могут обратиться к руководству по адресу: С.Датова, 4 в Уральске и мы непременно примем решение, - ответил Талгат Бисекенов.
Напомним, в середине февраля всего за неделю дороге Уральск - Атырау произошло четыре ДТП, в которых погибли 12 человек. Первая авария произошла 22 февраля, на трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек
- это оба водителя и все пассажирки "Лады", один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак. Чуть позже здесь же произошли ещё две аварии, в которых погибли два человека. Ещё одно ДТП случилось 26 февраля, столкнулись две "Тайоты", в результате чего погибли четыре
человека.
