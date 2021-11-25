В третий раз за год повышается тариф на электроэнергию в ЗКО
По новому тарифу мы начнём платить уже с первого декабря этого года, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала директор по сбыту ТОО "Батыс Энергоресурсы" Айгерим Молдагалиева, новый тариф для бытовых потребителей в размере 19,28 тенге за 1 кВт утвердили ещё первого октября этого года.
– Однако ТОО "Батыс Энергоресурсы" с целью обеспечения планомерности социального влияния нового предельного уровня тарифа, ввело тариф для населения поэтапно. Так, с первого октября 2021 года, тариф для населения составил 17,84 тенге за 1 кВт.ч с учётом НДС. Второй этап ввода тарифа будет введен с первого декабря этого года. Тариф для бытовых потребителей составит 19,28 тенге за 1 кВт.ч с учетом НДС, - сообщила Айгерим Молдагалиева.
Основной причиной повышения тарифа в ТОО "Батыс Энергоресурсы" назвали снижение объёмов отпуска электроэнергии по социально низкой цене от КПО б.в. Именно эта компания является одним из основных поставщиков электрической энергии и поставляла в среднем 40% от нужд жителей области в электроэнергии.
– В текущем году обеспечение жителей области дешевой электроэнергией от КПО б.в. составит порядка 20%. Электроэнергия, производимая КПО б.в. для населения области, отпускается по социально низкой цене за 1 кВт.ч, в три раза дешевле чем у других поставщиков, тем самым субсидируя тариф электроэнергии. При таких обстоятельствах, ТОО "Батыс Энергоресурсы" вынуждено закупать электроэнергию у других энергопроизводящих организаций области и частично за её пределами по цене дороже в три раза. В этой ситуации затраты предприятия по покупке электрической энергии значительно выросли, что соответственно влияет на рост тарифа. После учёта в тарифе увеличения затрат по покупке электроэнергии ситуация с уровнем тарифа будет стабилизироваться, в таком случае значительного повышения стоимости электроэнергии для населения в ближайшие годы не ожидается, - заключили в ТОО "Батыс Энергоресурсы".
Стоит отметить, что тариф на электроэнергию повышался 3 апреля этого года. Тогда стоимость 1 кВт электроэнергии повысилась до 15,34 тенге. Следующее повышение тарифа было уже в октябре, за 1 кВт.ч электроэнергии западноказахстанцы стали платить по 17,84 тенге.
– Для бытовых потребителей средний тариф составит 19,28 тенге за 1 кВт.ч. Но для экономии энергосбережении действуют правила дифференциации по объёмам потребления. Другими словами, до 70 кВт потребления на одного человека, люди могут рассчитываться по льготному тарифу в 17,75 тенге за 1 кВт.ч, который ниже среднеотпускного. Кроме этого потребители могут сами выбирать, платить им по среднеотпускной цене или по льготному тарифу. На одного человека норма составляет 70 кВт., за которые потребители могут оплачивать по минимальной стоимости. Если в квартире проживают три человека, потребление до 210 кВт в месяц семья может оплачивать по первому уровню, то есть по льготному тарифу - 17,75 тенге за 1 кВт. Есть потребители, у которых прописан один человек, но электроэнергию потребляют в большом количестве. В этом случае они превышают норму в 70 кВт и им нужно будет рассчитываться по второму или третьему уровню. Тогда в целях экономии потребитель может оплачивать по среднеотпускному тарифу в 19,28 тенге за 1 кВт.ч. Места общего пользования, такие как подъезды тоже рассчитываются по среднеотпускному тарифу.
