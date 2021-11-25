К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Курсант перепутала педали: на уральском автодроме снова разбили автомобиль СпецЦОНа Кадрами аварии на автодроме на своей страничке в Facebook поделился директор Западно-Казахстанского филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Надир Курумбаев. Как сообщили в пресс-службе филиала, ДТП произошло сегодня, 25 ноября. За рулем Kia находилась курсант, которая сдавала практический экзамен. Она перепутала педали газа и тормоза и врезалась в светофор на территории автодрома. И да, это не та самая девушка, которая столкнулась с дорожными знаками на территории СпецЦОНа пару недель назад. К слову, с начала года на территории автодрома произошло более 20 подобных аварий. Курсант перепутала педали: на уральском автодроме снова разбили автомобиль СпецЦОНа Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото со страницы Надира Курумбаева