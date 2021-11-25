определить понятие «мобильные платежи»;

узаконить применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчётах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей;

обязать предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса (разделение мобильных переводов на личные и предпринимательские);

обязать банки передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения.

Законопроект предлагает:Вице-министр финансов Марат Султангазиев заверил, в режимах налогообложения ничего не изменится.