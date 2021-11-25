Сенат принял соответствующие поправки в Налоговый кодекс, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанцев призывают установить на смартфон приложение, которое сообщает о риске заражения Covid-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Законопроект предлагает:
  • определить понятие «мобильные платежи»;
  • узаконить применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчётах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей;
  • обязать предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса (разделение мобильных переводов на личные и предпринимательские);
  • обязать банки передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения.
Вице-министр финансов Марат Султангазиев заверил, в режимах налогообложения ничего не изменится.