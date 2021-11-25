- Традиционно, что и делают мои коллеги - в первую очередь разъяснительная работа. На сегодня первым компонентом привиты 46%, вторым - 41%. Вакцин достаточно... Ревакцинацию мы тоже будем проводить. В связи с тем, что вакцина началась относительно поздно, по сравнению с другими регионами, срок не подошёл ещё. Принуждений нет. Но в первую очередь мы проводим разъяснительную работу, чтобы население поняло, что это единственный путь защиты от инфекции, - ответил аким.

Фото: inbusiness.kz Согласно данным Минздрава Казахстана за 23 ноября, Мангистауская область находится на последнем месте по охвату вакцинации населения против коронавируса. От подлежащего населения там привиты лишь 40,3%. В ходе брифинга в СЦК журналист спросил главу региона - что он намерен с этим делать, учитывая, что в ряде регионов уже началась ревакцинация.К слову, в бюджете Мангистауской области заложены 520 млн тенге на работу со СМИ. Правда разъяснять за эти деньги будут не о важности вакцинации, а о проводимых работах в рамках государственных отраслевых программ.