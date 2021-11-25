Иллюстративное фото из архива "МГ" Эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили, что в рамках фишинговых атак злоумышленники пытаются выманить деньги и данные пользователей.

Фишинг — это тактика рассылки мошеннических электронных писем и попытка обманом заставить получателей нажать на вредоносную ссылку или скачать зараженное вложение, чтобы затем украсть их личную информацию. Эти письма могут выглядеть как сообщения из вполне респектабельных источников: торговых компаний, банков, а также лиц или команд в вашей собственной организации, например, из отдела кадров, от вашего руководителя или даже генерального директора.

- Злоумышленники всегда адаптируют свои схемы под актуальную повестку, поэтому старт сезона распродаж и «чёрная пятница», не стали исключением. Мы видим, что сегодня мошенники часто маскируются под страницы электронных платежей и онлайн-магазины. Чтобы убедиться в безопасности, проверьте, что сайт действительно принадлежит бренду: название адреса совпадает с официальным, а URL начинается с HTTPS (смотрите фото ниже), - предупреждает Татьяна Щербакова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского».

не переходить по сомнительным ссылкам в почте, мессенджерах или соцсетях, а также не кликать по рекламным баннерам на подозрительных сайтах;

для онлайн-шопинга лучше завести отдельную карту, например виртуальную, и держать на ней небольшие суммы, а также установить суточные лимиты на снятие;

если онлайн-магазин неизвестный, лучше проверить на специальных whois-сервисах информацию о домене: если он совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо, не стоит там ничего покупать;

не лишним будет установить защитное ПО - антивирус.

Black Friday или «Чёрная пятница» - ежегодная акция по распродаже. Изначально проводилась только в США, позже стала проходить во многих странах мира, включая Казахстан. В этом году «Чёрная пятница» пройдёт 26 ноября.

