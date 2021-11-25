В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит -1..+1, ночью похолодает до -4..-6. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до -2..-4 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдёт снег, в южной части страны – осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. Лишь на западе ожидается погода без осадков. Также по республике ожидаются туман, гололёд, метель, усиление ветра.