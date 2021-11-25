Фото с сайта Pixabay.com Мягкая мебель - неотъемлемая часть домашнего интерьера. Но они часто загрязняются, особенно, если в доме есть маленькие дети или домашние животные. Даже если у вас нет кошек и собак, дети не такие уж и маленькие, а привычка поесть у телевизора – не относится к вам, это не значит, что ваш диван навсегда сохранит безупречную чистоту. Он легко вбирает в себя сажу от выхлопов машин из открытых форточек, ремонтную пыль соседей, на нее оседает обычная бытовая пыль и попадает мелкий сор с ног. Поэтому крайне важно как можно чаще чистить мебель от грязи и пыли. Предлагаем вашему вниманию легкий домашний способ, который очистит не только свежие пятна, но и застарелую грязь, устранит запахи и вернет вашей мебели былую чистоту.. Далее берем обычную щетку, заворачиваем в смоченную в соленой воде марлю (соотношение 1 чайная ложка на 1 литр воды) и протираем поверхность. Время от времени не забудьте смачивать марлю в растворе. Затем необходимо взять большую простынь, смочить в растворе из 1 литра воды и 1 столовой ложки уксуса. Перенести простынь на диван и выбить пыль. Далее. Берем 1 литр горячей воды, добавляем 2 столовые ложки пищевой соды, 8 столовых ложек 9% уксуса, 4 столовые ложки глицерина и столько же средства для мытья посуды. Все ингредиенты тщательно перемешиваем. Берем щетку и чистим этим раствором нашу мебель. Средство будет пениться, пену убираем с помощью мягкой тряпки из микрофибры. Для того, чтобы мебель быстрее высохла. необходимо комнату проветрить. Результат вас удивит, от пятен не останется и следа, исчезнут посторонние запахи, а мебель обретет былую чистоту и свежесть. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.