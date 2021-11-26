– Приглашаем всех предпринимателей, сельхозпроизводителей и жителей города принять активное участие и просим строго соблюдать санитарные требования, - сообщили в городском акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации отдела предпринимательства Уральск, 27 и 28 ноября на территории рынка "Ел-Ырысы" пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. В эти дни с 9:00 до 13:00 жители и гости города могут посетить ярмарку и приобрести необходимую продукцию.