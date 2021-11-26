СМИ сообщают о выявлении нового штамм коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, передаёт РИА Новости. 101 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что 26 ноября Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID. Ранее издание Daily Mail сообщило, что учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По словам источников, эксперты ВОЗ обсудят, следует ли считать этот вариант «вызывающим беспокойство» или «вызывающим интерес». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.