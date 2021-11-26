Директор частного учебного центра осуждён за подделку документов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". За дочь шоумена Турсынбека Кабатова ЕНТ сдавала студентка второго курса Фото из архива "МГ" 15 августа адвокат Абзал Куспан своей странице в Facebook сообщил, что дочь известного казахстанского шоумена Турсынбека Кабатова не сдавала ЕНТ. Вместо неё тестирование прошла обладательница гранта, студентка казахстанского вуза. 22 ноября этого года в суде №2 Алматинского района города Нур-Султан вынесли приговор по этому делу. 23-летний репетитор частного учебного центра Нурбек Канай признан виновным по статье 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов". Его приговорили к одному году ограничения свободы. Из материалов дела следует, что в сентябре 2020 года Нурбек Канай разместил в Instagram пост с рекламой своих услуг по подготовке выпускников к сдаче ЕНТ. Тогда к нему обратилась ученица 11-класса Адеми Амангали (дочь Турсынбека Кабатова - прим. автора). В июне 2021 года Нурбек Канай изготовил поддельные документы для четырёх выпускниц, в числе которых была и Адеми Амангали. Он отсканировал их удостоверения личности, вместо их фотографий вставил фотографии преподавателей частного учебного центра. Сам Нурбек Канай полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. За ним будет установлен пробационный контроль в течение одного года. Приговор в законную силу ещё не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.