26 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района обнаружено тело четырёхмесячного ребёнка. По делу подозреваемой проходила 41-летняя мать убитой. Когда муж подсудимой уехал по делам, женщина нанесла дочери удары кухонным ножом, потому что малышка слишком громко плакала. Судмедэксперты насчитали 38 ранений. 25 ноября по делу вынесли приговор. В суде доказали, что женщина страдала параноидальной шизофренией и на момент совершения преступления была невменяемой.
- Постановлением суда А. Б. освобождена от уголовной ответственности, в отношении неё применены принудительные меры медицинского характера, - говорится в документе.
Постановление суда в законную силу не вступило.