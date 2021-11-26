Иллюстративное фото из архива "МГ" Второго ноября в Курмангазинском районном суде Атырауской области огласили приговор в отношении 47-летней Гульсары Мутивой, которая являлась директором районной больницы. Суд признал её виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями" и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Из материалов дела следует, что Гулсара Мутиева в 2017 году назначена директором Курмангазинской районной больницы. В 2017 году в медицинское учреждение в качестве садовника устроился на работу Танатаров, однако в декабре 2019 года он начал работать в частной компании в качестве инженера и не исполнял свои обязанности в больнице. Гулсара Мутиева знала об этом, но никаких действий не предприняла. Таким образом с января 2020 года по сентябрь 2021 года он незаконно получил заработную плату в размере 618 тысяч тенге. Далее в августе 2020 года Гулсара Мутиева трудоустроила в больницу своего 19-летнего сына в качестве уборщика, а в сентябре перевела его в комнату фильтра. Однако молодой человек учился в Алматы и фактически не работал в медицинском учреждении, но в качестве заработной платы получил 2,4 миллиона тенге. Молодой человек снимал эти деньги со своего счёта и передавал своей маме. Сама Гулсара Мутиева признала свою вину, раскаялась в содеянном и заключила процессуальное соглашение. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.