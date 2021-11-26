Иллюстративное фото из архива "МГ" О «чёрной» передержке рассказала волонтёр Chip 'n' Dale Александра. Волонтёры подозревают, что передержку вновь организовали граждане России. Если в прошлый раз их посредником в стране был «чёрный» волонтёр, на этот раз они договорились с зоо-таксистами, считают спасатели.

«Чёрная» передержка - способ заработка на брошенном животном, исключающий заботу о нём. Владельцы таких передержек забирают животных из отлова, открывают счета, публикуют фотографии питомцев в социальных сетях. Неравнодушные жители отправляют деньги в надежде на то, что они пойдут на корм и заботу. На деле же собаки медленно умирают от голода и болезней.

- Вчера их было уже намного меньше. Было очень много трупов, это второй Освенцим. Я не могу сказать, что всех морили голодом. Работник свинофермы как мог, так кормил собак. Были как откормленные, так и худые как скелет животные, - говорит Александра.

- Мы забрали 15 щенков, именно столько мест было в ветеринарном инфекционном стационаре. Двое умерли и мы взяли ещё двух крох. Пытаемся достучаться, чтобы люди, у которых собак нет, могли бы по одному животному взять и лечить, - рассказывает девушка.

Несколько дней назад волонтёры обнаружили на свиноферме в селе Толе би Алматинской области 200 собак.Собаки заражены чумой и аденовирусом, некоторые ели уже трупы погибших сородичей. Из-за того, что животные заражены, везти их к другим собакам нельзя.Когда владелец свинофермы узнал о происходящем, потребовал, чтобы до первого декабря всех собак вывезли. Волонтёры же намерены обратиться в полицию. Руководитель отдела ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций Алматы Айгерим Жаксылык сказала корреспонденту «МГ», что сейчас ведомство занимается выявлением владельцев по базе. Желающие помочь волонтёрам могут обратиться по номеру: +7 700 261 1439, Галина. Первую «чёрную» передержку выявили летом. В середине августа волонтёры обнаружили 90 измученных животных в дачном посёлке Али в Алматинской области. Собаки были истощёнными, больными и изувеченными. Рядом на участке нашли закопанные тела их сородичей, погибших от голода и инфекций. Волонтёры, обнаружившие передержку, забрали выживших животных на лечение. Позже стало известно, 24 из 90 спасённых из «чёрной» передержки собаки оказались чипированными в ветстанции.