– Но вместо того, чтобы оказать содействие, сотрудники инспекции сказали, что документы не в порядке и отказались регистрировать. Скот нужно было поставить на карантин, взять необходимые анализы на наличие различных заболеваний и поставить прививки. Если животные болеют какими-либо болезнями, то предприниматель имеет право его вернуть. Но ничего этого сделано не было. Далее началась пандемия, необходимые документы не смогли привезти вовремя. Женщина обращалась в инспекцию несколько раз, но всё было безрезультатно. Таким образом в первый год у нее по различным причинам погибло 10 голов скота. Только спустя полтора года у животных взяли кровь на анализы, и выяснилось, что из оставшихся 35 голов скота 29 болеют бруцеллёзом (инфекционное заболевание, которое поражает костно-суставную, нервную и сердечно-сосудистую системы животного - прим. автора), - рассказал Галым Турсынбаев.

– Госслужащий должен оказывать услуги населению, тем более зная, что на территорию района завезен скот из-за рубежа, они обязаны были принять все меры для постановки животных карантин, - подчеркнул Галым Турсынбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 ноября состоялось очередное заседание совета по этике, на котором рассмотрели дело в отношении руководителя Сырымской районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Бауыржана Бисенгали. По словам председателя совета по этике Галыма Турсынбаева, в ноябре 2019 года предприниматель и руководитель крестьянского хозяйства взяла кредит на приобретение племенного скота. В начале января 2020 года 45 голов животных завезли из Беларуси.В итоге больных животных предприниматель вынуждена была пустить под нож, а мясо реализовать по очень низкой цене. Кроме этого, женщина вынуждена ежемесячно выплачивать кредит. Если изначально она брала кредит в размере пяти миллионов тенге, то за это время с учётом пени и штрафов эта цифра значительно увеличилась и достигла 115 миллионов тенге.По итогам совета принято единогласное решение о рекомендации об освобождении от занимаемой должности. Окончательное решение примет руководитель ветеринарной инспекции.