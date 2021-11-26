Пранкеров из Казахстана отправили в колонию за угон элитной иномарки в Москве
Молодые люди угнали премиум-такси ради видео, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что преступление три уроженца Казахстана совершили в марте этого года. Через приложение они заказали такси премиум-класса к ТЦ «Москва-Сити». К ним приехала BMW стоимостью почти 19 миллионов тенге. Молодые люди попросили водителя открыть багажник, чтобы сложить вещи. В этот момент двое «пассажиров» угнали авто. Один из них сидел за рулём, второй снимал происходящее в авто, третий же фиксировал на камеру реакцию водителя. Через несколько минут они вернулись на место и сказали таксисту, что это был «розыгрыш».
- Пресненский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих граждан одной из стран ближнего зарубежья: 24-летнего Рамира Хасанова, 29-летнего Айдына Тусупова и 31-летнего Ерсина Думшебай. Суд приговорил каждого к трём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осуждённые взяты под стражу в зале суда, - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
Adh82Gwu7j8
Один из блогеров успел засветиться в Уральске. Он провёл вечеринку в локдаун.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!