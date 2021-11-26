Корпоративы можно проводить только на объектах, участвующих в проекте Ashyq, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как казахстанцы отдохнут в декабре 2021 года Изображение с сайта Pixabay Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов пояснил, что пока запретов на проведение корпоративов нет, но есть ограничения.
- Это наличие «зелёного» статуса у посетителей, персонала заведения и организаторов мероприятия, а также «норматив» заполняемости заведений в зависимости от «зоны», в которой будет находится город:
  • в «зелёной» зоне - заполняемость до 50%, не более 100 мест;
  • в «жёлтой» зоне - заполняемость до 50%, не более 70 мест;
  • в «красной» зоне - заполняемость до 50%, не более 50 мест, - разъяснил Байгабулов.
Однако в случае ухудшения ситуация по COVID-19 в Алматы будут ужесточаться карантинные меры по режиму работы объектов Ashyq, в том числе могут ввести запрета на проведение новогодних корпоративов и других мероприятий. Ранее министр здравоохранения Казахстана говорил, что в зависимости от каждого региона будут устанавливаться определённые требования к проведению праздничных торжеств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.