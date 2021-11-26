- Дерево упало на автомобиль Kia Rio. Жертв и пострадавших нет. На место незамедлительно направлены сотрудники Службы Спасения 109, ТОО «Алматы Тазалык», УЧС, - говорится в сообщении.

Фото: Фото профиля kris_p_brothers_bazaranetkris_p_brothers_bazaranet/Instagram Инцидент произошёл в обеденное время 26 ноября на пересечении улиц Калдаякова и Гоголя. По рассказам очевидцев, дерево было прогнившее. Владелец авто - женщина, которая работая неподалёку. К счастью, в этот момент она уже находилась в офисе. В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что вызов к ним поступил от управления полиции Медеуского района.

В управлении зелёной экономики сообщили, что специалисты ведомства выехали на место. Упавшее дерево оказалось краснокнижным дубом.

- Дерево имеет стволовую и корневую гниль, состояние усохшее. Факта механических и антропогенных воздействий не обнаружено, - информировали в управлении.

Дерево с дороги уже убрали.