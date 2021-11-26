– По приезду на место сотрудники полиции, дабы не напугать мальчика и не спровоцировать падение стали через дверь разговаривать с ним. Им удалось уговорами ребенка спуститься и открыть дверь. В квартире кроме него никого не оказалось, - рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 25 ноября в в доме №125 по улице Кердери. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на пульт оператора 102 поступил вызов о том, на окне четвёртого этажа на подоконнике стоит маленький мальчик, при этом окно было открыто. На место незамедлительно отправили находящийся недалеко экипаж батальона патрульной полиции и участкового инспектора.Сотрудники полиции разыскали маму ребенка. 23-летняя мать мальчика рассказала, что ее пятилетний сын до обеда посещает дошкольное учреждение. Она воспитывает его одна, работает и поэтому ребенок во второй половине дня находится дома один. С мамой мальчика проведена профилактическая беседа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.