Иллюстративное фото из архива "МГ" Ночью 26 ноября в городе Кульсары Жылыойского района прохожие нашли тело женщины, погибшей от ножевых ранений. 35-летняя жительница умерла на месте до приезда скорой помощи. Вместе с мужем погибшая воспитывала семерых детей. Подозреваемый в убийстве задержан и водворён в изолятор временного содержания. Им оказался 25-летний уроженец Жылыойского района. Причины его поступка выясняются. Более подробную информацию пресс-служба ДП обещала предоставить позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.