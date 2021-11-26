По предварительным данным, он находился подшофе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мужчина пытался спрыгнуть с моста в Алматы Скриншот с видео Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина стоит на ограждении моста и держится руками за провода. Переубедить его пытались полицейские и очевидцы. Сначала мужчина прыгнул на крышу большегруза, а после на дорогу. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка.
- Мужчина при падении получил травму, он госпитализирован. Причина его поступка и другие обстоятельства станут известны в ходе дальнейшего разбирательства, - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.