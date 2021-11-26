Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 26 ноября в 12:34 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в здании городской поликлиники №7 в микрорайоне Алмагуль происходит задымление. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в трехэтажном здании поликлиники на втором этаже в кабинете заведующей терапии произошло возгорание персонального компьютера. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. – Из здания поликлиники немедленно эвакуировано 45 человек, в том числе шесть детей. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 12:45, полностью ликвидирован в 12:49. На место выезжали 20 сотрудников на шести единица техники ДЧС Атырауской области, три сотрудника Центра медицины катастроф, - сообщили в ДЧС области. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.