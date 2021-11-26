Пока она работает только в веб-версии мессенджера, сообщает РИА Новости. В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой Иллюстративное фото с сайта Pixabay В WhatsApp появилась функция создания собственных стикеров из обычных изображений. Пользователь может поставить поверх стикеров смайлики, добавить текст, обрезать изображение или установить поверх другую картинку. Для создания стикера нужно в веб-версии WhatsApp щёлкнуть значок вложения, нажать пункт Sticker, а затем выбрать изображение. Пока инструмент работает лишь в веб-версии. Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция для голосовых сообщений. С первого ноября приложение перестанет работать на смартфонах под управлением Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 и KaiOS 2.5.0. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.