За историю вручения данных премий около двух десятков НПО из ЗКО были отмечены почётными наградами, что в совокупности с прочими достижениями выводит область на лидирующие позиции в вопросах развития гражданского общества. X Гражданский Форум Казахстана проходит 22-26 ноября в г.Нур-Султан и г.Алматы, в новом гибридном формате, соединяющем онлайн и оффлайн мероприятия. Делегаты от Западно-Казахстанской области приняли активное участие и онлайн, и оффлайн. Основной идеей данного события является глобальный взгляд на гражданское общество Казахстана – обращение к прошлому, анализ настоящего и прогнозирование будущего. Темой этого года стало «30 лет партнёрства в интересах устойчивого развития общества и государства». В рамках форума также прошла торжественная церемония награждения Лауреатов «Премии для НПО – 2021». Среди победителей есть представители Западно-Казахстанской области. Так, благотворительный общественный фонд «Аялаған Алақан» в лице директора Рады Хайрушевой был награждён в номинации «Помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей». В номинации «Содействие в решении семейно-демографических и гендерных вопросов» победителем стало общественное объединение «Жайық Дауысы», под руководством Кадиши Мукановой. А в номинации «Молодёжная политика и поддержка детских инициатив» победило молодёжное общественное объединение «Жас экономист», председатель Торехан Дуйсенбаев. Стоит отметить, что премия для НПО – механизм государственной поддержки неправительственного сектора за вклад в решение социальных задач по 15-и значимым направлениям, принятый в целях стимулирования НПО в 2017 году. Удостаиваются этой чести лишь немногие организации, чей вклад в развитие общества наиболее ценен и велик. Размер премии в каждой номинации составляет 2000 МРП (около 6 млн тг). Еще одна почетная для НПО премия – «Таңдау», церемония вручения этой награды также проходила в дни Х Гражданского форума. Основная идея конкурса заключается в публичном признании достижений деятельности казахстанских НПО, которые внесли вклад в социальную и общественную жизнь, становление независимости и построение гражданского общества Казахстана. Звание «Лауреат Республиканской премии «Таңдау» в номинации «Содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов» получило общественное объединение «Центр семьи «Ақ отау» из нашей области. В номинации «Достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта» победителем стала неправительственная организация «Общественное объединение дететей инвалидов Западно-Казахстанской области» под руководством Мерует Санкаевой. Стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области действует 6 филиалов политических партий, 54 этнокультурных центра, 710 неправительственных организаций. Ежегодно их труд и вклад в развитие региона оценивается на республиканском уровне. В том числе ряд НПО стали обладателями международных грантов. На данный момент отмечается рост новых зарегистрированных НПО. Их деятельность охватывает все сферы общественной жизни от здравоохранения до образования, от семейно-демографических вопросов до безопасности на дорогах.