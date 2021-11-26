СИЗО Актобе. В 2016 году здесь проходил суд над террористами. Фото из архива "МГ" Из следственного изолятора совершил побег подследственный, содержащийся по ст. 120 УК РК «Изнасилование». По некоторым данным, мужчина разобрал стену здания, вышел на крышу, и спрыгнул оттуда вниз. В течение часа его задержали недалеко от СИЗО. - По данному факту департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по ст. 426 УК РК "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи". Для выяснения причин и обстоятельств происшествия назначили служебную проверку с выездом сотрудников Комитета УИС, по ее результатам в отношении должностных лиц примут соответствующие меры, - сообщили в пресс- службе департамента уголовно-исправительной системы по Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.