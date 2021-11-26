27 ноября на западе и северо-западе ЗКО ожидается туман. В Уральске также прогнозируют туман ночью и утром. В ЗКО ожидается туман и сильный ветер На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды
  • В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -3..-5. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -4..-6 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.