Фото с сайта Pixabay.com Опытные цветоводы хорошо знают, что любое растение требует ухода и внимания. Для того, чтобы они цвели и радовали вас своим видом необходимо приложить немало усилий, и только тогда ваши домашние любимцы ответят вам взаимностью. Особое место у любителей комнатных растений занимает фиалка. Она превосходный "чистильщик" энергетики в доме, так же фиалка очень чувствительна к настроению человека и общей психологической атмосфере в доме. Комнатная фиалка покорила сердца многих любителей цветов. Разновидностей этого растения уйма, но объединяет их всех одно - красивый внешний вид. Фиалка родом из Южной Африки, поэтому растение очень любит тепло. Горшочек лучше разместить на подоконнике, либо поближе к нему. Она не любит холодов и сквозняков. Из-за них растение может погибнуть. Подкормка фиалок очень важна, ведь ей необходимы дополнительные витамины и минералы. На ряду с готовыми удобрениями садоводы часто используют и домашнюю подкормку, которую можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобятся всего лишь два ингредиенты: вода и 3% раствор перекиси водорода. Достаточно смешать эти два ингредиента, налить в емкость с распылителем и опрыскивать фиалку каждый день. Для полива такой раствор можно использовать не чаще одного раза в неделю. Спустя некоторое время ваши комнатные любимцы отблагодарят вас интенсивным ростом и щедрым цветением.