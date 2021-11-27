Фото представлено аппаратом акима Бурлинского района За последние 10 лет в Бурлинском районе реализовано более 160 социальных проектов. Только в 2015 году таких проектов в рамках госзаказа было 21. В 2016 и 2018 годах проекты ОФ «Жас дарын» (работа с детьми с ограниченными возможностями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию) вошли в число лучших социальных проектов в республике. Два года назад общественное объединение «Сункар Аксай» включили в число лучших казахстанских НПО с проектом по социализации инвалидов в обществе. Аким Бурлинского района Миржан Сатканов на встрече с руководителями НПО, посвященной 30-летию Независимости Казахстана, отметил вклад неправительственных организаций в развитие района. Он пообещал оказать содействие в реализации интересных проектов. Об этом рассказала пресс-служба аппарата акима Бурлинского района. К слову, Миржан Сатканов также встретился с представителями этнокультурных объединений Бурлинского района (а их насчитывается девять) в рамках празднования юбилея Независимости РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.