Новому штамму присвоили название «омикрон», сообщает РИА Новости.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
26 ноября стало известно, что Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу
для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID. Ранее издание Daily Mail
сообщило, что учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.
По итогам совещания ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство.
- Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу, - говорится в сообщении.
По словам специалистов, этот вариант более трансмиссивный (заразный - прим. автора)
, чем «дельта». А значит имеется вероятность, что имеющиеся вакцины будут менее эффективны.
- Потребуется несколько недель, чтобы понять, что означает этот штамм и как он может повлиять на диагностику, лечение и вакцины, - говорится в заявлении ВОЗ.
Тем временем ряд стран уже приостановил авиасообщение или вовсе запретил въезд из стран юга Африки. Среди них Израиль, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Хорватия, Турция и США.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.