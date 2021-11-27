- Согласно исполнительного листа от 23 июня 2016 года с мужчины в пользу гражданки взысканы алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/2 части заработка или иного дохода ежемесячно, однако до настоящего времени должник не исполнил судебный акт, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям Атырау сообщили о рассмотрении дела о неисполнении решении суда.Несмотря на неоднократные письменные предупреждения, мужчина накопил задолженность по алиментам в размере 3 676 186 тенге. Суд признал его виновным и оштрафовал на 10 210 тенге. Постановление вступило в законную силу.