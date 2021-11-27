На сегодняшний день в колониях Уральска находятся 99 педофилов, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, в колониях Уральска отбывают наказание 99 человек, которые совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ещё 12 человек находятся в следственном изоляторе и ожидают решения суда. Возраст самого молодого педофила - 15 лет, самому возрастному - 60.
– Максимальное наказание, назначенное за педофилию - это 25 лет лишения свободы. Химическая кастрация назначена одному человеку, однако приговор суда ещё не вступил в законную силу. Процедура химической кастрации будет проводиться по месту лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ДУИС по ЗКО.
Одним из осужденных является 50-летний мужчина, который изнасиловал шестилетнюю девочку. При этом он сам отец троих детей, женат. Суд приговорил его к 18 годам тюрьмы. Осуждённый уверен, виной всему спиртное. Мол, был нетрезв, ничего не помнил и не ведал, что творил. При этом в приговоре отмечается, что эпизоды насилия были неоднократными.
– В тот день крепко выпили с другом, вокруг нас крутилась его шестилетняя дочка. Половину того, что случилось - я не помню, что-то в голове переклинило, показалось, что взрослая девушка. Я раскаиваюсь, всё это проклятая водка. Моя семья до сих пор не верит, что я такое мог сотворить, - рассказал мужчина корреспонденту телеканала astanatv.
К слову, с начала года из мест лишения свободы освободились пять педофилов. Все они отбыли свои наказания, условно-досрочное освобождение и амнистия к ним не применялась.
