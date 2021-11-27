- 27 ноября в 11 часов провели поиск с помощью еврокоптера «Казавиаспас» по маршруту Актобе-Кумсай-Кайракты-Кайынды-Милысай-Аралтогай. Пока геологи не найдены, - сообщили в ДЧС Актюбинской области.

Поиски ведутся и с воздуха. Скриншот с видео Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, 25 ноября 2021 года примерно в 10:30 четверо геологов выехали на машине «УАЗ» из Карабутака в Талдык, далее должны были следовать в Кайынды, оттуда в Кайракты. На связь они выходили в тот же день вечером в 18:00, не доезжая до села Талдык, и с тех пор о них ничего неизвестно. 26 ноября 2021 года с 15:00 по времени Нур-Султана в Айтекебийском районе районе, Кайрактинском сельском округе, в окрестностях села Талдык проводятся поиски пропавших геологов. В этом участвуют 5 поисковых групп, в которых 33 человека и 8 единиц техники.- Таких случаев, чтобы люди терялись в степи, не было давно, - рассказывают местные жители. - От Карабутака - это бывший райцентр Карабутакского района, до Талдыка около 150 километров, половина дороги по трассе Самара –Шымкент, половина – грейдер, там заблудиться невозможно. Далее до Кайракты километров 50-60, дорога по степи. В этом поселке уже лет 15 никто не живет, в окрестностях есть крестьянские хозяйства. Каинды находится еще дальше в Мугалжарском районе, в степи проблемы с сотовой связью, лежит снег.