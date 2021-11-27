- 27 ноября в 11 часов провели поиск с помощью еврокоптера «Казавиаспас» по маршруту Актобе-Кумсай-Кайракты-Кайынды-Милысай-Аралтогай. Пока геологи не найдены, - сообщили в ДЧС Актюбинской области.- Таких случаев, чтобы люди терялись в степи, не было давно, - рассказывают местные жители. - От Карабутака - это бывший райцентр Карабутакского района, до Талдыка около 150 километров, половина дороги по трассе Самара –Шымкент, половина – грейдер, там заблудиться невозможно. Далее до Кайракты километров 50-60, дорога по степи. В этом поселке уже лет 15 никто не живет, в окрестностях есть крестьянские хозяйства. Каинды находится еще дальше в Мугалжарском районе, в степи проблемы с сотовой связью, лежит снег. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.