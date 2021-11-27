- В ДЮСШ занимаются дети от 6 до 18 лет. В некоторые виды спорта набор ведется с пяти лет. На сегодня у нас занимается 1 272 ребенка. Обычно о начале набора в детско-юношескую спортивную школу мы заранее публикуем объявления в местных газетах и в социальных сетях. Набор детей ведется с первого сентября и до октября, - рассказал руководитель отдела физической культуры и спорта Бурлинского района Армат Исанов.

- Мы сейчас заостряем внимание на развитие спорта в селах. Так в Бурлине есть свой ФОК, где занимается около 200 детей по 7 видам спорта. Но мы хотели бы открыть новые секции, и поэтому нужны тренеры. Ждем молодых специалистов по программе «С дипломом в село», - резюмировал Армат Исанов.

Как проинформировали в отделе физической культуры и спорта Бурлинского района, на сегодня в районной ДЮСШ занятия проходят по 21 виду спорта. В школе обучают боксу, футболу, борьбе, восточным единоборствам, волейболу, баскетболу, теннису и тогызкумалаку. Занятия проходят в ФОКе «Карашыганак» в Аксае, при районном ДК и городских школах. В сёлах Пугачево, Бумаколь, Приуральное спортивные секции действуют при школах, а в селе Бурлин – в местном ФОКе.Он отметил, что ребята, подающие надежду в спорте, с согласия родителей в дальнейшем направляются в школы Олимпийского резерва, спортивные интернаты-колледжи. На сегодня 14 воспитанников ДЮСШ продолжают занятия дзюдо, боксом, греко-римской борьбой, футболом в спортивных школах Алматы, Риддера и Уральска. К слову, недавно воспитанники Бурлинской детско-юношеской спортивной школы Гаухар Ирмагамбетова и Кольбай Темирлан завоевали золото на чемпионате Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин в Уральске, а Адильбек Сейсов стал бронзовым призёром чемпионата мира по боевому самбо, проходившем в Ташкенте. Тренером ребят выступил Касым Каженов. Кстати о тренерах. Как сообщил Армат Исанов, в штате ДЮСШ 22 тренеров, ещё 27 работают по часам. Среди них наставники со стажем, такие как: Кадырбек Джандусинов (бокс) Александр Ляшев (футбол), Ербол Мергалиев (главный тренер ЗКО по паратаэкводо и главный тренер по таэкводо Бурлинского района), Касым Каженов (главный тренер ЗКО по дзюдо среди женщин) и молодые, но уже перспективные: Актлек Гапаров (казак куреси), Айдархан Абдулов (дзюдо), Саламат Кудайбергенов (греко-римская борьба) и многие другие. Нужно отметить, что в Бурлинском районе популярностью пользуются восточные единоборства, ММА, куда родители охотно отдают детей и наравне с ДЮСШ в Аксае действуют частные спортивные клубы, например «Ивасикай» «Сункар», «Бейбарыс». Но в тоже время при детско-юношеской спортивной школе открываются новые секции. По словам руководителя районного отдела физкультуры и спорта, недавно была открыта секция гандбола, а лыжный спорт (также появившийся недавно как секция при ДЮСШ) набирает обороты.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.