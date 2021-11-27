По данным РГП «Казгидромет», 28 ноября в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем до +1 градуса, ночью до -6. В Атырау без осадков, днём +4 градуса, ночью +2. В Актобе будет морозно. Температура воздуха днем до -6 градусов, иностранцев похолодает до -10. До 10 градусов тепла ожидается днём в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. В Алматы синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днём 2 градуса мороза, ночью похолодает до -10 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.