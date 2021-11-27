Мужчина в содеянном сознался, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанцев призывают установить на смартфон приложение, которое сообщает о риске заражения Covid-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своём Facebook-аккаунте написал, что к стражам порядка обратилась мама девочки.
- Она рассказала, что когда дочь возвращалась со школы, неизвестный выхватил из её рук iPhone. Подозреваемый был задержан. Доставленный в полицию фигурант 1993 года рождения после допроса и очной ставки дал признательные показания, - написал Абдрахманов.
Смартфон вернули подростку, а задержанный водворён в изолятор. Ему инкриминируют статью «Грабёж». Стражи порядка также проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.