- В 14:50 пропавшие сами вышли на связь, они нашлись на зимовке Кисыксай. Состояние хорошее, в медицинской помощи они не нуждаются. Проводится работа по доставке геологов в село Карабутак Айтекебийского района, - сообщили в ДС Актюбинской области.

25 ноября примерно в 10:30 геологи на машине «УАЗ» выехали из села Талдык Айтекебийского района в Кайынды, оттуда должны были –поехать в Кайракты, с с 18 часов 25 ноября связь с ними пропала. Поисками геологов занимались 5 поисковых групп, в которых 33 человека на 8 машинах. 27 ноября в 11:00 спасатели совершили облет на еврокоптере «Казавиаспаса» по маршруту Актобе-Кумсай-Кайракты-Кайынды-Милысай-Аралтогай, но геологов не нашли.Талдык один из дальних точек Айтекебийского района, от Актобе находится в 360 км.Фото предоставлено ДЧС Актюбинской области