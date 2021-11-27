- Я надеюсь, что вы, ребята, хорошо проводите время. Если я время от времени я не выхожу на связь, вы можете поймать меня где-нибудь с этой кошкой, - написала Бритни.

Фото: loveyoustepan/Instagram 24 ноября американская поп-певица опубликовала в своёмфото печального кота, сидящего с бокалом вина.За несколько дней пост набрал 1,2 млн лайков и более 9,8 тысяч комментарий. Певица также тэгнула аккаунт самого кота. Хвостатого зовут Степан и он живёт со своими владельцами в Харькове. Судя по его аккаунтам в Instagram и TikTok Степан и раньше был вполне популярен. Его фотографии до внимания Бритни Спирс набирали по сотни тысяч «сердечек».