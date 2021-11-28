При этом производство подсолнечного масла в стране растёт, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Подсолнечное масло в Казахстане за год подорожало на 56% Изображение с сайта Pixabay Аналитики Energyprom.kz подсчитали, что октябре в магазинах и на базарах страны литр подсолнечного масла в среднем можно было купить за 767 тенге. Это сразу на 56,2% больше, чем годом ранее. За месяц цены выросли на 0,3%, а с начала года почти на 30%. Дороже всего подсолнечное масло обходится жителям Атырау - 836 тенге за литр. Дешевле всего - в Петропавловске (664 тенге за литр). Наибольший рост цен зафиксирован в ЗКО - стоимость выросла на 71,7%. Наименьший рост отмечен в Карагандинской области - на 44,3%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.