Фото со страницы ДП ЗКО в Instagram По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 26 ноября в 18:38 на 105 км автотрассы Уральск-Атырау, в районе п.Жанабулак Акжайыкского района водитель Hyundai Accent допустил наезд на крупный рогатый скот. - Пассажиры автомашины 40 и 44 лет с различными травмами были доставлены в ЦРБ Акжайыкского района, водитель от медицинской помощи отказался. Департамент полиции предупреждает всех владельцев сельскохозяйственных животных: не выпускайте скот на вольный выпас, так как вольно пасущиеся животные становятся причиной ДТП, в которых могут погибнуть и получить увечья люди. Также безнадзорный скот является легкой добычей для скотокрадов, - отметили в пресс-службе ведомства. К слову, за нарушение правил выпаса скота предусмотрена административная ответственность по статье 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных".