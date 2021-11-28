Паратаэквондист из Аксая стал мастером спорта международного класса
Только в этом году Малик Мукашев завоевал три золота на чемпионатах Азии, Европы и республиканской спартакиаде по паратаэквондо, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По словам тренера паратаэкводиста Ербола Мергалиева, звание мастера спорта международного класса его воспитанник получил заслуженно.
- До 2019 года Малик был трехкратным бронзовым призером Азии и двукратным призером Европы по паратаэквондо. А в 2019 году на чемпионате Европы в Италии он завоевал свое первое золото. В этом году на чемпионате Азии в Ливане Малик вновь стал победителем, на чемпионате Европы в Турции и на республиканской спартакиаде в Нур-Султане он также завоевал золото, - рассказывает Ербол Мергалиев.
На сегодня Малик Мукашев является членом республиканской сборной по паратаэквондо, старшим тренером Бурлинского района среди людей с ограниченными возможностями по разным видам спорта. К этим званиям теперь добавилось и новое - мастер спорта международного класса, присвоенное Приказом комитета по спорту и физической культуре Министерства культуры и спорта РК.
Сейчас спортсмен вместе со своим тренером находится на сборах в Алматы.
- С 7 по 13 декабря в Стамбуле пройдет чемпионат мира по паратаэквондо. Вот к нему мы готовимся. Планируем взять если не золото, то хотя бы призовое место. До этого на чемпионате мира мы брали 5 место, - говорит Ербол Мергалиев.
К слову, старшему тренеру ЗКО по паратаэквондо и старшему тренеру Бурлинского района по таэквондо и паратаэквондо Ерболу Мергалиеву недавно также было присвоено звание тренера высшей категории за подготовку чемпиона Азии.
Фото со страницы отдела физической культуры и спорта Бурлинского района в Facebook
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!