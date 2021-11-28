- До 2019 года Малик был трехкратным бронзовым призером Азии и двукратным призером Европы по паратаэквондо. А в 2019 году на чемпионате Европы в Италии он завоевал свое первое золото. В этом году на чемпионате Азии в Ливане Малик вновь стал победителем, на чемпионате Европы в Турции и на республиканской спартакиаде в Нур-Султане он также завоевал золото, - рассказывает Ербол Мергалиев.

- С 7 по 13 декабря в Стамбуле пройдет чемпионат мира по паратаэквондо. Вот к нему мы готовимся. Планируем взять если не золото, то хотя бы призовое место. До этого на чемпионате мира мы брали 5 место, - говорит Ербол Мергалиев.

По словам тренера паратаэкводиста Ербола Мергалиева, звание мастера спорта международного класса его воспитанник получил заслуженно.На сегодня Малик Мукашев является членом республиканской сборной по паратаэквондо, старшим тренером Бурлинского района среди людей с ограниченными возможностями по разным видам спорта. К этим званиям теперь добавилось и новое - мастер спорта международного класса, присвоенное Приказом комитета по спорту и физической культуре Министерства культуры и спорта РК. Сейчас спортсмен вместе со своим тренером находится на сборах в Алматы.К слову, старшему тренеру ЗКО по паратаэквондо и старшему тренеру Бурлинского района по таэквондо и паратаэквондо Ерболу Мергалиеву недавно также было присвоено звание тренера высшей категории за подготовку чемпиона Азии.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.