Только в этом году Малик Мукашев завоевал три золота на чемпионатах Азии, Европы  и республиканской спартакиаде по паратаэквондо, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Паратаэкводист из Аксая  стал мастером спорта международного класса По словам тренера паратаэкводиста Ербола Мергалиева, звание мастера спорта международного класса его воспитанник получил заслуженно.
-  До 2019 года Малик был трехкратным  бронзовым призером Азии и двукратным призером Европы по паратаэквондо. А в 2019 году на чемпионате Европы в Италии он завоевал свое первое золото. В этом году на чемпионате Азии в Ливане Малик вновь стал победителем, на чемпионате Европы в Турции и на республиканской спартакиаде в Нур-Султане  он также завоевал золото, -  рассказывает Ербол Мергалиев.
На сегодня Малик Мукашев является членом республиканской сборной по паратаэквондо, старшим тренером Бурлинского района среди людей с ограниченными возможностями по разным видам спорта. К этим званиям теперь добавилось и новое  - мастер спорта международного класса, присвоенное Приказом  комитета по спорту и физической культуре Министерства культуры и спорта РК. Сейчас спортсмен вместе со своим тренером находится на сборах в Алматы.
- С 7 по 13 декабря в Стамбуле пройдет чемпионат мира по паратаэквондо. Вот к нему мы готовимся. Планируем взять если не золото, то хотя бы призовое место. До этого на чемпионате мира мы брали 5 место, - говорит Ербол Мергалиев.
К слову, старшему тренеру ЗКО по паратаэквондо и старшему тренеру Бурлинского района по таэквондо и паратаэквондо Ерболу Мергалиеву недавно также было присвоено звание тренера высшей категории за подготовку чемпиона Азии.