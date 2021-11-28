- Для Прикаспийской впадины это уникальный случай, поскольку находок триасовых архозавров на Восточно-Европейской платформе было немного. На данный момент проведена работа по сканированию образца методом компьютерной томографии. При обработке изображения подтверждено наличие челюсти во вмещающей породе, обнаружено порядка 11-12 зубов. Триасовый период определен исходя из результатов изучения сопутствующего комплекса фауны остракод. Для более точного описания кости будет очищена от вмещающей породы специальными средствами и инструментами, после чего образец будет передан в профильный институт, для дальнейшего изучения. Уникальность такого рода исследований заключается в том, что их результаты являются фундаментальными, а это положительно сказывается на проведении последующих работ по стратификации разрезов и правильности построения геологических моделей, - прокомментировал руководитель службы анализа керна ТОО «КМГ Инжиниринг» Никита ПРОНИН.

Архозавры (лат. Archosauria, от др.-греч. ἄρχω — правлю, начинаю и σαῦρος — ящерица) — клада диапсидных пресмыкающихся, представленная в настоящее время крокодилами и птицами, а из вымерших организмов также: нептичьими динозаврами, птерозаврами и другими.

Исследование керна производилось ТОО «КМГ Инжиниринг» - научно-техническим центром АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» в 2020 году, в рамках изучения осадконакопления триасовых и верхнепермских отложений Прикаспийского бассейна. Уникальность проекта заключалась в интегрированной работе команд лабораторного и проектного блока двух филиалов в Атырауской и Мангистауской областях и головного офиса института в г. Нур-Султан. В ходе одного из этапов проекта - проведения микрофаунистического анализа была найдена верхнечелюстная кость раннего архозавра светло-серого цвета со сложным сетчатым строением, который является предком крокодилов, относящегося к классу пресмыкающихся в триасовом периоде (250 млн. – 205 млн. лет назад).Казахстанские геологи надеются, что такие интересные находки дадут толчок к изучению микрофауны и палеонотологии в целом. Отметим, что за прошедшие годы «КМГ Инжиниринг» реализована масштабная работа по созданию высокотехнологичных лабораторных центров в Казахстане. Сегодня в двух филиалах «КМГ Инжиниринг» построены современные кернохранилища с соблюдением всех требований и проводятся работы по цифровизации кернового материала с использованием компьютерного томографа, электронного микроскопа, изменением подходов при литолого-седиментологическом описании и ведется масштабная работа по обеспечению улучшения качества получаемых результатов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.