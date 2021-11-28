Государственный духовой оркестр хорошо известен не только в стране, но и далеко за ее пределами. Лауреат всевозможных международных конкурсов, он был создан в 1990 году. Его репертуар насчитывает свыше 200 концертных программ. В его составе музыканты –дипломанты и музыканты республиканских и международных конкурсов. Главным дирижером является основатель оркестра Заслуженный деятель РК, профессор Канат Ахметов. Именно маэстро Ахметов открыл концерт в Аксае. В исполнении оркестра прозвучали произведения Ш. Калдаякова, Л. Хамиди, А.Бабаджаняна. Заслуженный деятель РК Игорь Благодарный (баритон) и лауреат международных конкурсов Береке Енкебаева (сопрано) исполнили песни советских и зарубежных композиторов, народные песни. По словам дирижера оркестра Александра Белякова (Заслуженный деятель РК, обладатель ордена «Курмет»), сменившего во второй части концерта Каната Ахметова, вниманию публики была представлена лишь малая часть репертуара оркестра. Тем не менее, музыканты постарались показать всю свою разнообразную палитру. Так, было исполнено соло на тромбоне (композиция «Боливар»), мелодия из кинофильма «Пираты Карибского моря», джазовая композиция посвященная Бенни Гудману, мелодия по мотивам фольклора североамериканских индейцев. Ну, а завершающим аккордом концерта стал «Голос Азии» («Азия дауысы»), где в качестве фанфар звучали карнаи (духовые инструменты в виде длинных труб). От имени акима Бурлинского района Миржана Сатканова, Государственному духовому оркестру РК в лице его главного дирижера было вручено благодарственное письмо. К слову, концерт проходил с соблюдением санитарных норм и стал одним из первых «живых» концертов в Аксае после пандемии. Как отметил аким района, подобный концерт дал возможность приобщить аксайцев к прекрасному миру музыки и показал все его разнообразие от народных мелодий до мировых шедевров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.