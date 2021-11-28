По информации РГП "Казгидромет", 29 ноября в Уральске пройдет снег с дождем, температура воздуха днем +2 градуса, ночью -5 градусов. В Атырау ожидается переменная облачность, днем до +3 градусов, ночью похолодает до -4. В Актобе ясная погода без осадков, днем 7 градусов мороза, ночью до -12. В Актау будет облачно. Температура воздуха днем составит +11 градусов, ночью +4. До 7 градусов тепла синоптики прогнозируют днем в Алматы. Ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.