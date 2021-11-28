Фото со страницы Комитета по делам спорта и физической культуры в Facebook Чемпионат мира среди возрастных групп по батутной гимнастике проходит в Баку (Азербайджан). На турнире спортсмен Ислам Кабдоллов стал чемпионом мира по прыжкам на акробатической дорожке в возрастной категории 11-12 лет. Ислам родился 16 декабря 2009 года. Учится в 6 классе СОШ №19 Уральска. С 5 лет занимается гимнастикой в ДЮСШ №2. Отец Есенгелди Айсагалиев - известный в области спортсмен, мастер спорта по самбо, мама Айжан Мусабекова - мастер спорта по гимнастике, популярный в области тренер по гимнастике. Личный тренер спортсмена - Альберт Тлепкалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.